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Врач рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в мексиканской школе

Главный врач больницы Гильермо Сильер сообщил, что пятеро детей и преподаватель находятся в стабильном состоянии, их жизни вне опасности

МЕХИКО, 11 января. /ТАСС/. Пятеро детей и преподаватель, которые в пятницу получили ранения в результате стрельбы в школе в городе Торреон на севере Мексики, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил на пресс-конференции Гильермо Сильер, главный врач больницы, где пострадавшие получают необходимую помощь.

"Все они в стабильном состоянии, их жизни вне опасности", - цитирует специалиста на своем сайте радиостанция Noticias MVS. По словам Сильера, ожидается, что несколько пациентов будут выписаны уже в субботу.

Учащийся школы имени Сервантеса, у которого при себе было два пистолета, утром в пятницу по местному времени убил учительницу, и ранил еще шестерых человек, после чего покончил с собой. Известно, что мальчик, которого воспитывала бабушка, получал хорошие оценки и не страдал какими-либо расстройствами поведения.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибшей учительницы и призвал жителей латиноамериканской страны уделять больше внимания воспитанию детей.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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