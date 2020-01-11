Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку убитого США генерала Сулеймани

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Американская компания Facebook, повинуясь санкциям США, удаляет в одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи в поддержку убитого Соединенными Штатами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом сообщили в Facebook в пятницу телекомпании CNN .

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"Мы работаем в условиях санкций США, которые в том числе касаются того, к каким организациям власти США причисляют КСИР и его командование", - сказал представитель американской компании. По его словам, в Facebook и Instagram удаляются учетные записи лиц и организаций Ирана, подпадающих под санкции Соединенных Штатов. Аналогичная судьба постигает записи, авторы которых восхваляют фигурантов черных списков США или же призывают обеспечить преемственность их деяний.

По данным телекомпании, власти в Тегеране призывают население устроить бойкот Instagram и даже создают портал для приема жалоб пользователей на удаление их учетных записей. Как напоминается в публикации, 16 ноября прошлого года иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам, включая Instagram. Доступ в Facebook и Twitter на территории республики закрыт.