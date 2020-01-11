В России в 2019 году зафиксировали более 100 млн нарушений правил дорожного движения

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Водители и пешеходы в прошлом году более 100 млн раз нарушали правила дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на запрос агентства.

"За девять месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 100 млн постановлений о назначении административных штрафов", - уточнили в министерстве. Среди нарушений в МВД назвали превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, участников дорожного движения штрафовали за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге, неиспользование ремней безопасности или отсутствие мотошлемов. В число нарушений также вошло управление транспортом с тонировкой стекол.