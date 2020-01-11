Россияне в новогоднюю ночь меньше звонили и больше пользовались интернетом

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россияне в первые часы 2020 года стали больше пользоваться интернетом и меньше совершать звонки, чем годом ранее, рассказали ТАСС представители операторов связи.

Согласно данным МТС, в первый час нового года общий объем переданного интернет-трафика в сети оператора вырос по сравнению с тем же периодом 2019 года на 46,3 %. В Tele2 в свою очередь отчитались о четырехкратном увеличении объема потребленного трафика в первый час 2020 года. В "Билайне" отметили, что в целом в праздничные дни объем интернет-трафика вновь превысил прошлогодний показатель: среднесуточный объем использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Регионами - лидерами по объему переданного трафика в новогоднюю ночь в МТС назвали Москву и Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Республику Башкортостан, Свердловскую область, а лидерами потребления интернет-услуг в сети Tele2 стали Московский регион, Северо-Запад и Дальний Восток.

Что касается звонков, то в первые часы 2020 года число голосовых вызовов в сети МТС снизилось на 3,9 % по сравнению с предшествующим годом, в сети "Билайна" количество звонков было на 3 % меньше количества звонков в час наибольшей загрузки в рамках рабочей недели. Абоненты "Мегафона" совершили 440 млн звонков и проговорили в общей сложности порядка 16,7 млн часов.

Кроме того, как добавили в "Билайне", СМС-сообщения у абонентов оператора остались востребованным способом поздравить близких и друзей с Новым годом: 31 декабря 2019 года по сравнению с обычным днем количество отправленных сообщений выросло в 1,4 раза.