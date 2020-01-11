В Кирове нашли пропавшую 11-летнюю девочку

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Волонтеры помогли найти в Кирове пропавшую 11-летнюю девочку. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте УМВД России по Кировской области.

"В результате поисков 11 января около 12:00 мск сотрудниками полиции областного центра при содействии волонтеров поисково-спасательных отрядов и неравнодушных жителей города было установлено ее местонахождение. Убедившись, что в отношении девочки противоправных действий не совершалось и что в медицинской помощи она не нуждается, полицейские передали ее маме", - сообщает ведомство.

По данным полиции, 10 января около 13:30 мск девочка ушла из школы №50 города Кирова и пропала. В субботу утром ребенка объявили в розыск.