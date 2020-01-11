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В российских школьных аттестатах появится оценка "зачет"

Министр просвещения Ольга Васильева пояснила, что нововведение будет касаться таких дисциплин, как музыка, ИЗО и физкультура
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Минпросвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании, благодаря которому школа будет иметь право ставить "зачтено" по таким дисциплинам, как музыка, ИЗО и физкультура. Об этом сообщает в субботу "Российская газета" со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

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"Сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физическая культура", - приводит слова министра издание.

Представитель ведомства отметила, что каждый ребенок любит заниматься творчеством на уроках рисования или музыки и бегать на физкультуре, но не все дети получают за это высший балл, а ставить из-за этого "тройку" в аттестат, по мнению Васильевой, неверно.

По информации газеты, 100-бальная система, а также "зачет" - "незачет" уже используются в некоторых школах, однако в момент заполнения аттестата все промежуточные результаты сводятся к "тройкам", "четверкам" и "пятеркам".

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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