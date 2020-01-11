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В РПЦ считают храмы хорошим местом для знакомств

При этом митрополит Иларион напомнил, что храм - это дом божий, поэтому будет странным, если туда будут приходить только для создания пары

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Храмы являются хорошим местом для личных знакомств, которые впоследствии могут перерасти в любовь. Такое мнение высказал в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Конечно, храм - это дом божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. - сказал он. - С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма - это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь".

Митрополит отметил, что многие церковные люди, вступившие впоследствии в брак, познакомились именно в храме. "В том числе на церковном клиросе, или при исполнении каких-то церковных послушаний. Или во внебогослужебное время, когда они начали общаться друг с другом, а постепенно это общение переросло в любовь", - пояснил он.

"И не случайно ведь существует поговорка: "Браки заключаются на небесах", - заключил митрополит.

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