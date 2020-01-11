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CNN: Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата

Манифестация состоялись 10 января в центре Вашингтона
Хоакин Феникс REUTERS/Joshua Roberts
Описание
Хоакин Феникс
© REUTERS/Joshua Roberts

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Американские актеры Хоакин Феникс и Мартин Шин были задержаны на демонстрации в поддержку мер для предотвращения изменения климата. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на организаторов акции.

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Манифестация состоялись в пятницу в центре Вашингтона. Ее провела основанная американской актрисой и активисткой Джейн Фондой неправительственная организация, выступающая в защиту природы.

По данным полиция Капитолия, которая занимается охраной Конгресса США, во время демонстрации были задержаны 147 человек. Их имена не разглашаются. Этим лицам предъявлены обвинения в создании помех для пешеходов.

Как отметили организаторы, Феникс во время демонстрации заострил внимание на том, как развитие животноводства способствует глобальному потеплению. Участники манифестации также призывали к введению ограничений на добычу и применение ископаемого топлива.

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