Команда из Екатеринбурга победила в турнире по снежной и ледовой скульптуре в Перми

ПЕРМЬ, 11 января. /ТАСС/. Команда из Екатеринбурга победила во всероссийском Рождественском турнире по снежной и ледовой скульптуре, прошедшем в Перми. Об этом сообщается в субботу на сайте краевого министерства культуры.

"Победителями, получившими право участия в VII Кубке России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" 2021 года без предварительного конкурсного отбора, стали Александр Савинов и Павел Соловьев из Екатеринбурга с конкурсной работой "Последняя песнь шамана", - отмечается в сообщении.

Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" проводится раз в два года в Перми, последний раз он проходил в январе 2019 года. В этом году организаторы дали десятерым скульпторам, которые ранее не смогли попасть на Кубок, возможность побороться за право участия через Рождественский турнир. За пять дней скульпторы из Перми, Екатеринбурга, Невьянска, Чебоксар, Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре создали ледовые объекты, объединенные одной темой - "Легенды Древней Пармы". Одни обратились к образам мифологии народов древней Пармы, другие к образам оберегов пермского звериного стиля. В состав жюри вошли министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, художественный руководитель "Пермской арт-резиденции", художник Юрий Лапшин, автор и соучредитель Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" Алексей Тютнев.

Как рассказала ТАСС заместитель генерального директора фонда скульпторов России "Единение", куратор турнира Светлана Колчанова, жюри всегда очень сложно выбрать победителя, поскольку все работы - произведение искусства. "Каждая работа - высший пилотаж. Тут уже включаются такие критерии как идея, раскрытие идеи, оригинальность, на сколько оригинально и индивидуально скульптор подошел к раскрытию темы. Кто-то совершенно нестандартно мыслит и это всегда подкупает, это очень сложный процесс, там такая борьба идет", - поделилась она.

Рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организаторы и учредители Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" - администрация города Перми и Некоммерческий Фонд скульпторов России "Единение" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Пермского края.