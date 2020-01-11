Погибшие в авиакатастрофе под Тегераном канадцы иранского происхождения были учеными

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Значительная часть погибших в катастрофе украинского самолета под Тегераном граждан Канады иранского происхождения были учеными, профессорами, докторами и студентами престижных канадских вузов. Об этом в субботу сообщил профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван, который является представителем иранской диаспоры Канады. Его колонку о погибших опубликовал на своем сайте телеканал CBC .

"Национальные флаги приспущены над моим университетом в Монреале, как и над зданиями других университетских кампусов по всей стране, - написал он. - Многие из тех, кто летел в том злополучном самолете, были профессорами, исследователями и студентами". По словам Ахавана, эти амбициозные люди были частью так называемой "огромной утечки мозгов" из Ирана, которые выбрали Канаду, чтобы в этой стране "начать новую жизнь". Профессор добавил, что эта трагедия коснулась иранской диаспоры по всей стране - от Восточного до Западного побережья Канады.

По данным телеканала CBC, погибшие выходцы из Ирана проживали в шести регионах страны: провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио. Среди них семейная пара профессоров Университета Альберты Мойджан Данешманд и Педрам Мусави, которые летели в Канаду с двумя дочерьми, лектор Онтарийского технического университета Разгар Рахими (погиб с женой и дочерью), а также десятки студентов и выпускников престижных технических канадских вузов, докторов наук, инженеров, биологов, школьных учителей и врачей.