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Почти 9 тыс. крымчан получили паспорта граждан России в 2019 году

В прошлом году заявление о получении гражданства отклонили только у одного человека

ТАСС, 11 января. Почти 9 тыс. жителей Крыма получили паспорта граждан России в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"Максимальное внимание уделяется оперативности и комфортности предоставляемых услуг для граждан, исключению малейшей волокиты. Так, за 12 месяцев прошлого года принято 11247 заявлений о приеме в гражданство РФ. По ним вынесено 8872 положительных решений. Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что за 2019 год принято решение лишь в отношении одного лица об отклонении его заявления о приеме в российское гражданство.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале заявила, что некоторые крымчане до сих пор испытывают трудности с получением гражданства. Депутат написала, что на приеме к ней обратилось около 60 человек, которые до сих пор не могут стать гражданами России, в частности потому, что у них нет на руках бумаг об отказе от украинского гражданства. Другой причиной, по словам Поклонской, является отсутствие у некоторых крымчан письменных доказательств нахождения в Крыму на момент референдума в 2014 году по вопросу воссоединения с Россией.

"9 января этого года в Симферополе в личном приеме граждан депутатом Госдумы Федерального собрания РФ Натальей Поклонской приняли участие представители УВМ МВД по Республике Крым. В ходе совместного приема было принято 56 человек из разных районов Крыма и проживающих за его пределами. Всем обратившимся были даны развернутые консультации и разъяснен оптимальный механизм решения каждой конкретной проблемы", - сообщили в пресс-службе.

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