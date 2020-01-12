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Самолет "Аэрофлота" вылетел в Тегеран с задержкой в несколько часов

Ранее Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с рекомендацией не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" вылетел из Шереметьево в столицу Ирана с задержкой почти в шесть часов. Из данных на табло аэропорта следует, что рейс отправился в Тегеран в 03:51 мск.

ТАСС направил запрос в "Аэрофлот" о причинах задержки рейса.

"Аэрофлот" - единственная российская авиакомпания, выполняющая рейсы в Иран. Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейсы выполняются раз в день во вторник, среду, четверг и по выходным. По расписанию самолет вылетает в 22:15, прилетает в Иран - в 2:45 ночи следующего дня.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.

8 января Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму с рекомендацией не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

После этого авиакомпании сообщили о поиске альтернативных маршрутов. На данный момент о перестройке маршрутов в облет этих территорий заявили "Россия", Azur Air, S7. "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" сообщали о разработке альтернативных маршрутов. Ранее газета "Ведомости" отмечала, что по состоянию на 8 и 9 января "Аэрофлот" рейс Москва - Дубай выполнял над территорией Ирана (ежедневно перевозчик выполняет четыре таких рейса).

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