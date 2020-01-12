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Экспедиция "Покорители холода" определит самое холодное место в арктической зоне Якутии

Участники эксперимента в течение двух недель будут проживать в палатках и фиксировать экстремально низкие температуры

ЯКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Участники экспедиции "Покорители холода" в воскресенье отправились из Якутска в арктические районы Якутии для изучения местностей с наиболее низкими температурами, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Вячеслав Ипатьев.

"Главная идея проекта "Покорители холода" - найти новые места с рекордно низкой температурой в Якутии. В составе экспедиции две группы, которые направляются в самые холодные районы Якутии - Оймяконский и Верхоянский. Едут журналисты, блогеры, фотографы в сопровождении опытных инструкторов. Участники эксперимента в течение двух недель будут проживать в палатках и фиксировать экстремально низкие температуры, которые в это время года достигают минус 60 градусов", - сказал Ипатьев, добавив, что в каждую группу вошли три человека.

Замеры температуры будут проводить в базовом лагере при помощи метеорологической будки по стандартам Росгидромета. Кроме того, по словам Ипатьева, участники будут выезжать на оленьих упряжках для мобильных замеров температуры в низинах. "Данные измерений будут ежедневно поступать в штаб проекта, который позднее объявит местность с наиболее низкой температурой", - уточнил руководитель экспедиции.

Участники будут жить в палатках. "Инструкторами будут выступать местные проводники-оленеводы, которые будут обучать навыкам выживания. Это подледная рыбалка, установка петель для мелких животных и боровой дичи, заготовка льда, поимка оленей, разведение огня в полевых условиях", - пояснил он.

"Покорители холода" - это уникальный эксперимент с участием добровольцев. Проект поддержан главой Якутии Айсеном Николаевым. Власти ожидают, что экспедиция станет ежегодной и поможет продвижению туристского потенциала Якутии как самой холодной обитаемой территории мира.

"Экспедиция многолетняя. Мы надеемся установить места с наиболее низкой температурой на обитаемой части Земли, которые будут дополнять официальные данные метеонаблюдений", - добавил Ипатьев.

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