Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские". Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом, температура повысилась на 2 - 2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой. Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в настоящее время климатологи обсуждают сходство характера нынешней зимы в России с европейскими. Однако, предметно говорить об этом можно будет только на основе многолетних исследований.