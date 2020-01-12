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В Казахстане долю населения, владеющего госязыком, планируют увеличить до 95% к 2025 году

Программа по языковой политике направлена на модернизацию казахского языка на основе латинографического алфавита

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Правительство Казахстана утвердило государственную программу по реализации языковой политики в республике на 2020-2025 годы. Согласно документу, доля населения, владеющего государственным языком, должна увеличиться до 95% к 2025 году. Текст программы размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана в воскресенье.

"Цель программы - ведение гармоничной языковой политики, направленной на модернизацию казахского языка на основе латинографического алфавита, дальнейшее повышение языковой культуры и развитие языкового капитала, обеспечивая полноценную деятельность казахского языка как государственного языка", - отмечается в документе.

В целевых индикаторах программы указано, что доля населения, владеющего государственным языком, в 2020 году должна составить 90,5%, в 2021 году - 91%, в 2022 году - 92%, в 2023 году - 93%, в 2024 году - 94%, 2025 году - 95%. Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит, в 2022 году должна составить 10%, в 2023 году - 20%, в 2024 году - 30%, в 2025 году - 50%. Доля контента на казахском языке в государственных средствах массовой информации в 2020 году должна составить 74%, в 2021 году - 75%, в 2022 году - 76%, в 2023 году - 77%, в 2024 году - 78%, в 2025 году - 79%.

По данным исследовательского института "Общественное мнение", в Казахстане в 2017 году доля населения, владеющего государственным языком, составила 83,1%, в 2018 году - 85,9%. Данных за 2019 год не приводится.

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