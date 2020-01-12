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В Иркутске произошло загрязнение реки Ангара

По предварительным данным, из очистных сооружений в реку сливалась неочищенная жидкость

ИРКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Загрязнение реки Ангара жидкими отходами зафиксировано в Иркутске. Сброс неочищенных стоков произошел, по предварительной информации, с очистных сооружений, сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

В субботу в социальных сетях и местных СМИ стало распространяться видео, на котором в Ангару из трубы, расположенной под водой, в большом количестве сливается неочищенная жидкость. Вода в реке на месте слива при этом покрывается пеной.

"Мы эту информацию из СМИ выявили и направили в Росприроднадзор для организации проверки. По предварительной информации, это левобережные очистные сооружения, они находятся в плачевном состоянии и требуют проведения серьезных ремонтных работ. Видео в социальных сетях было записано в 21:50 (16:50 мск) в субботу, стало известно контролирующим органам в воскресенье, выезжать и брать пробы уже бессмысленно, поскольку из-за течения реки все размывается. Но зафиксирован сам факт загрязнения, возможно, не сработала очистка", - сказала Рягузова.

Она сообщила, что очистные сооружения эксплуатирует муниципальное предприятие "Водоканал". Сброс неочищенных стоков был разовым, они смешались с водой, в связи с чем, невозможно оценить нанесенный ущерб. "Но, по данным Росприроднадзора, такое [сброс неочищенных стоков] повторяется периодически. Сейчас мы смотрим, какие действия последуют от Росприроднадзора. Если будет пассивная позиция, то будем принимать меры. Возможно, будет судебный иск, потому что необходимо эти очистные сооружения заставить работать в экологическом русле", - сказала Рягузова.

Ангара является единственной рекой, вытекающей из озера Байкал. На ее берегах расположены города Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск, Братск, Усть-Илимск, Кодинск.

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РоссияИркутская область
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