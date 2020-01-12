Чайка поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская прокуратура соответствует духу времени, а переход на цифровой формат работы позволит ей эффективнее защищать права граждан, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в своем поздравлении с Днем работника прокуратуры. Видео его обращения было размещено в воскресенье на сайте Генпрокуратуры.

"Мы с вами трудимся в эпохальное для страны время. Будущее разворачивается буквально на наших глазах. Это период реального внедрения новейших технологий во все сферы жизни. Прокуратура, имея за плечами почти трехсотлетнюю историю, не просто соответствует духу времени, но и является непосредственным участником этих процессов", - сказал он.

Чайка отметил, что прокуроры "практически полностью перешли на цифровой формат работы". "Главным итогом этого станет повышение эффективности нашей правозащитной функции. Именно защита прав граждан была и остается основной миссией прокуроров", - добавил он.

Генпрокурор РФ напомнил, что в 2020 году, который объявлен годом предпринимательства в России, "по всей стране пройдут масштабные комплексные мероприятия по выявлению нарушений прав и законных интересов бизнеса". "Мы уже вышли на максимально открытый разговор с предпринимателями. Формат личных приемов генерального прокурора эффективно опробован в ушедшем году. Мы продолжим эту практику во всех федеральных округах страны", - сказал он.

"Безусловно, в том, какой является современная прокуратура, есть заслуга каждого из вас, коллеги. Благодарю вас за ежедневный труд и верное служение закону", - резюмировал Чайка.

12 января в России ежегодно отмечается День работника прокуратуры. Праздник установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбор даты обусловлен тем, что 12 января 1722 года в России были учреждены первые надзорные органы.