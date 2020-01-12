Перед Новым годом российские заключенные получили 135 тыс. писем

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 135 тыс. электронных писем получили российские заключенные перед Новым годом из России и более 20 других стран. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора компании "Специальные электронные системы", осуществляющей услугу "ФСИН-письмо", Александр Полькин.

"С 23 по 31 декабря с помощью электронного сервиса в адрес находящихся в колониях и СИЗО было направлено 135 218 писем", - рассказал Полькин. А непосредственно в новогодние праздники было написано более 50 тыс. писем - это примерно в 10 раз больше, чем в обычные дни. Электронные послания приходили не только из российских регионов, но почти из трех десятков стран мира.

Письма с новогодними поздравлениями от родственников или знакомых приходили из 18 городов США, из Лондона, из Бразилии, Китая, Японии, Южной Кореи, Турции, Португалии, Испании, Италии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Турции, Австралии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Израиля, Вьетнама, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, Кипра, из стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. Больше всего мест, откуда направлялись письма российским заключенным из-за рубежа, пришлось на Украину (20 городов) и Германию (13 городов).

ФСИН-письмо

Запущенный 1 декабря 2008 года сервис "ФСИН-письмо" охватывает уже 80% учреждений ФСИН, расположенных в 64 регионах. "Отправивший письмо через сервис получает уведомление, доставлено ли оно адресату или такого человека нет в этом учреждении. Кроме того, у него есть возможность оплатить ответное письмо от самого заключенного", - заметил Александр Полькин. К письму по желанию можно приложить фотографию, но в нем не допускаются смайлики. Единственное ограничение - письмо должно быть на русском языке, чтобы его мог прочитать цензор в учреждении, поэтому хотя оно приходит за считанные секунды, заключенным передают его распечатку лишь по рабочим дням.

В 2019 году сервисом воспользовались 2,1 млн человек, в том числе 500 тыс. новых пользователей. Это 1,865 млн человек из России, 45 тыс. - из Германии, 37 тыс. - из Украины, 22 тыс. - из США и других стран восточного полушария, 18 тыс. - из Белоруссии, 10 тыс. - из Нидерландов, 7 тыс. - из Таджикистана, 5 тыс. - из Нигерии.

За год в России написали письма в места лишения свободы 1,9 млн человек, 42 тыс. абонентов прислали письма из англоязычных стран, 15 тыс. - из Германии. Среди отправителей 55% мужчин и 45% женщин. Более 60% из них - люди в возрасте от 18 до 34 лет, 32% - от 35 до 64 лет, 7% - старше 65 лет. "Среди самых "пишущих" городов - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Гамбург", - добавил представитель компании. Число отправленных за 11 лет работы сервиса писем приближается к 6 млн.

Ранее в интервью ТАСС заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев отметил эффективность внедренного сервиса: письма уже не идут месяцами, а возможность получить электронное письмо от родственников положительно влияет на психологическое состояние обвиняемых или осужденных.