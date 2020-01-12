За два года услугой электронной очереди при посещении СИЗО воспользовались 1 млн человек

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 1 млн человек воспользовались за два года услугами электронной очереди при посещении российских СИЗО. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора компании "Специальные электронные системы", осуществляющей эти услуги, Александр Полькин.

"С марта 2018 года был запущен сервис "ФСИН-визит", который позволяет следователям и адвокатам заранее записываться на посещение арестованных в СИЗО. Это особенно актуально для крупных следственных изоляторов, где нередко следователям или адвокатам приходится по несколько часов ждать, пока освободится следственный кабинет и следственно-арестованного приведут для допроса или встречи с адвокатом. Электронная очередь позволяет заранее, даже за несколько дней, забронировать выбранное время. Когда следователь или адвокат приедет в учреждение, их подопечный уже будет находиться в следственном кабинете", - рассказал Полькин.

За неполные два года этой услугой воспользовались 394 тыс. человек. Пока сервис охватывает 37 учреждений ФСИН (35 СИЗО в 12 регионах, включая Москву и Подмосковье, а также две подмосковных колонии).

Но еще более востребованной оказалась услуга "ФСИН-окно" - электронная очередь для родственников заключенных на прием передач. Вместо ожидания в обычной очереди, которое могло занимать по несколько часов, особенно в крупных СИЗО, родственники могут заранее записаться, в назначенное время сотрудник СИЗО примет у них передачу. "За полтора года этой услугой воспользовались 659 тыс. человек, и мы получаем много благодарностей за то, что людям не нужно тратить время в обычной очереди, которую раньше иногда занимали еще с ночи", - сообщил Полькин.

Услуга электронной очереди "ФСИН-окно" введена уже в 30 учреждениях ФСИН в восьми регионах, в том числе во всех СИЗО УФСИН по Москве, в семи СИЗО и трех колониях в Подмосковье, петербургских "Крестах", в СИЗО Новосибирска, Курска, Ставрополя, Пятигорска, Астрахани, Братска и Ангарска.