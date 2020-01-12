Лишь 39% французов уверены в способности властей осуществить преобразования в стране

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Уверенность французов в том, что президент страны Эмманюэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп способны успешно провести необходимые реформы в стране снижается, и этот показатель в настоящее время находится на отметке в 39%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche результаты опроса общественного мнения, проведенного для нее службами Ifop и NoCom. Газета напоминает при этом, что при приходе Макрона к власти в 2017 году в возможности перемен были уверены 53% французов.

Опрошенным, в частности, было предложено ответить на вопрос: "Считаете ли вы, что во Франции будут успешно осуществлены необходимые перемены в ближайшие годы?". Лишь 33% французов уверены в том, что страна "успешно преобразовывается" с начала пятилетнего президентского срока Макрона. О том, что они ощущают на себе "позитивные результаты преобразований", сообщили 29%, что представляет снижение на 4 процентных пункта (п. п.) по сравнению с результатами предыдущего аналогичного опроса, проведенного в июне 2019 года. При этом в возможности успешных реформ в стране уверены лишь 43% французов, что представляет снижение на 5 п. п.

Пессимизм населения

В оценке населением действий властей по основным направлениям реформ наблюдается пессимизм, отмечает газета. Так, политику в сфере обеспечения безопасности положительно оценивают 42% респондентов, что ниже предыдущего показателя на 11 п. п. Меры по снижению налогового бремени считают эффективными 38%, что на 12 п. п. ниже прежнего уровня.

Действия по повышению качества среднего образования считают успешными 38% респондентов, что представляет собой сильное падение уровня поддержки на 20 п. п. В том, что реформы правительства приводят к повышению покупательной способности населения, уверены лишь 31% (снижение на13 п. п). Успешными считают меры по борьбе с радикальным исламизмом 30% французов (снижение на 11 п. п).

На вопрос, какими словами лучше охарактеризовать отношение к проводимым во Франции реформам, 51% жителей ответили - "обеспокоенность" (увеличение на 15 п. п.), 39% - "недоверие" (увеличение на 6 п. п.) и 32% - "скептицизм" (увеличение на 5 п. п). О своей "надежде" на успешное проведение реформ заявили лишь 14% (снижение на 16 п. п) и об "оптимизме" - всего 8% (снижение на 10 п. п.).

Опрос был проведен 13-18 декабря на основе репрезентативной выборки в 2009 человек в возрастной группе начиная с 18 лет.