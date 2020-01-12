Адвокат Гона рассказал о семичасовых допросах его подзащитного во время заключения

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Адвокат бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона сообщил, что его клиента во время заключения в токийской тюрьме допрашивали в среднем по семь часов в день без присутствия защитника. В своем общедоступном блоге адвокат Такаси Такано уведомил также, что допросы проходили не только в рабочие, но и в выходные и праздничные дни.

Юрист, по его словам, заявил Гону, что тот не может рассчитывать на справедливый суд в Японии. Однако адвокат все равно считал, что шансы на победу велики, поскольку улики против бывшего менеджера казались ему неубедительными.

В своем блоге Такано сообщил, что получил доступ к данным прокуратуры о времени допросов за 70 дней заключения Гона. Из них следует, что в течение трех дней его допрашивали даже по 11 часов подряд.

Сам Гон в опубликованном в воскресенье интервью газете The Asahi Shimbun признал, что незаконно бежал из-под ареста в Японии, и выразил готовность предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов. Он подверг резкому осуждению японское правосудие, которое, по его словам, не давало шанса на справедливый приговор. Гон сообщил, что готов направить материалы с уликами по своему делу, которые имелись у Токийского окружного суда, на рассмотрение независимых юристов. По его словам, сейчас изучаются конкретные способы передачи этих документов, включая их публикацию в интернете.