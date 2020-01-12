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В Центробанке объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

Сроки перевода накоплений в рамках гарантированного пенсионного плана будут отличаться для клиентов ПФР и НПФ
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную схему - гарантированный пенсионный план (ГПП) - из пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут разными. При этом потери инвестиционного дохода будут исключены. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

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"Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ - он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода. Если же он захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдет через пять лет после подачи заявления опять же без комиссии и без потери инвестиционного дохода. При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана ", - заявил Швецов.

Переводы из ПФР будут производиться по такой же схеме - средства перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, текущие взносы - сразу.

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Первый зампред ЦБ добавил, что в ГПП "у человека будет выбор - получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог (сейчас 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план. Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие".

Минфин и ЦБ РФ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план (ГПП), который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

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