В Центробанке объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную схему - гарантированный пенсионный план (ГПП) - из пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут разными. При этом потери инвестиционного дохода будут исключены. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в интервью "Российской газете" .

"Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ - он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода. Если же он захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдет через пять лет после подачи заявления опять же без комиссии и без потери инвестиционного дохода. При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана ", - заявил Швецов.

Переводы из ПФР будут производиться по такой же схеме - средства перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, текущие взносы - сразу.