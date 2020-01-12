Садовничий подтвердил, что открытие филиала МГУ в Дамаске обсуждается

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Открытие филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Дамаске обсуждается, подготовку в нем планируется вести по естественным наукам. Об этом в воскресенье журналистам сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

Газета "Известия" ранее ​​сообщила со ссылкой на председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергея Степашина, что в Дамаске может появиться филиал российского вуза, возможно, это будет филиал МГУ. По словам Степашина, площадку для строительства вуза предоставил лично президент Сирии Башар Асад.

"Я думаю, что это [обучение студентов] естественные науки, конечно, математика. Там и традиции хорошие в стране математические", - сказал Садовничий.

Ректор уточнил, что сейчас открытие филиала в Дамаске находится на стадии обсуждения.

"История имеет такую традицию. Несколько десятилетий назад в Сирии, в Хомсе, была школа для одаренных, [похожая на] нашу школу Колмогорова. И организатором этой школы был математик, мой товарищ Валерий Вавилов. Он там многие годы работал, и эта школа курировалась руководством Сирийской Республики, она готовила талантливых математиков, физиков", - рассказал ректор вуза.

Однако после начала гражданской войны школа прекратила свое существование, добавил ректор. "Несколько месяцев тому назад я разговаривал с высокой делегацией из Сирии, и они поставили вопрос о продолжении этой традиции. Сейчас, скорее всего, это будет Дамаск. Идет такое предварительное обсуждение о создании или продолжении тех традиций", - отметил Садовничий.