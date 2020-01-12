Портал "Такие дела" создаст медиа про онкологию на средства гранта имени хирурга Павленко

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Медиа для публикации историй про онкологические заболевания будет создано на средства гранта имени Андрея Павленко, который после обнаружения у него онкологии совместно с редакцией портала "Такие дела" вел блог "Жизнь человека". Об этом сообщил руководитель отдела спецпроектов портала "Такие дела" Сергей Карпов в субботу в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Карпова, сумма, которую уже пожертвовали на счет гранта имени Андрея Павленко, серьезно превышает ожидания организаторов. "Мы вспомнили историю о том, что мы обсуждали с Андреем идею медиа, и решили, что первый грант, который мы будем выдавать, будет выдан как бы "икс поделенный на четыре" (относительно всей собранной суммы - прим. ТАСС): мы половину денег отдаем семье Андрея, половину второй половины расшариваем по грантам, а вторую половину сберегаем, чтобы настроить полноценно функционирующее медиа об онкологии для человека и от человека", - сказал он.

Карпов отметил, что таким образом спецпроект "Жизнь человека" "закончился как документальный и превращается в медиа".

"Вероятно, на следующей неделе мы опубликуем страницу, на которой будет очень подробно и прозрачно объяснено, каким образом, какой процедурой и кому мы можем дать грант. <...> Любой человек, который готов говорить об онкологии что-то предметное и конкретное и который готов это описать, посчитать смету и подать заявку, имеет право на соискание этого гранта. Это могут быть и редакции, это ресурс для медиа в том числе", - пояснил он.

История Андрея Павленко

В марте 2018 года онколог Андрей Павленко узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

В октябре 2019 года Павленко вместе с коллегами по клинике и фондом поддержки женщин "Александра" также представил проект "Равное консультирование в онкологии". Женщины, пережившие рак, получили таким образом возможность консультировать находящихся на лечении пациенток с онкологическими заболеваниями органов репродуктивной сферы.

Врач умер 5 января.

Сообщалось, что, по договоренности с онкологом, будет объявлено о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. При этом половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.