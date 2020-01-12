Железные дороги Хайнаня перевезут в новогодние праздники в КНР более 4,65 млн пассажиров

ХАЙКОУ /Китай/, 12 января. /ТАСС/. Более 4,65 млн пассажиров, как ожидается, воспользуются услугами железных дорог китайской южной провинции Хайнань в период празднования Нового года по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

Год Белой Металлической Крысы наступит в ночь с 24 на 25 января, в то время как период активных перемещений по стране - "чуньюнь" - будет длиться, согласно традиции, 40 дней - с 10 января по 18 февраля. В это время транспортная система Китая испытывает особую нагрузку, граждане спешат повидать родных и близких, отправляются на малую родину. Не обойдет стороной "чуньюнь" и остров Хайнань - многие китайцы отправляются сюда в зимнее время в поисках моря, тепла и тропических фруктов.

Как пишет "Хайнань жибао", порядка 95% поездок - 4,45 млн - будет совершено по высокоскоростной кольцевой железной дороге острова, которая состоит их двух веток - восточной и западной. Они соединяют город-курорт Санья на юге провинции и административный центр - город Хайкоу - на севере. Еще 200 тыс. пассажиров отправятся с острова в города материкового Китая, наиболее популярными направлениями среди которых станут Пекин, Шанхай, Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун) и другие.

В целях удовлетворения повышенного спроса на транспорт в праздничные дни было принято решение увеличить количество поездов, курсирующих по восточной ветке кольцевой дороги Хайнаня. "Хайнань жибао" отмечает, что повышению качества обслуживания пассажиров также будет способствовать система электронных билетов, которая уже действует на многих железнодорожных станциях провинции. Для прохода на перрон пассажирам больше не понадобится билет, достаточно приложить китайское удостоверение личности к специальному считывающему устройству или отсканировать QR-код при помощи мобильного телефона.

Китай обладает самой разветвленной и масштабной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. К концу 2019 года их общая протяженность составила около 35 тыс. км. Согласно прогнозу, к 2025 году этот показатель достигнет 38 тыс. км. Общая же протяженность всех эксплуатирующихся в КНР железнодорожных магистралей к концу 2019 года достигла 139 тыс. км.