В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в декабре прошлого года. Из-за допущенной в документах ошибки вышла путаница, полицейские со спецназом пришли с обысками к Гридневой, которая никакого отношения к этому не имела.

"Сотрудником полиции при подготовке к проведению оперативных мероприятий были допущены нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов. По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уволен сотрудник полиции из УВД по Центральному административному округу столицы.