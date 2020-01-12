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В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора

По словам источника в правоохранительных органах, из-за ошибки в документах полицейские со спецназом пытались провести обыск в квартире Марины Гридневой

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в декабре прошлого года. Из-за допущенной в документах ошибки вышла путаница, полицейские со спецназом пришли с обысками к Гридневой, которая никакого отношения к этому не имела.

"Сотрудником полиции при подготовке к проведению оперативных мероприятий были допущены нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов. По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уволен сотрудник полиции из УВД по Центральному административному округу столицы.

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