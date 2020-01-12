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Васильева выступает против вендинговых автоматов в образовательных учреждениях

По мнению главы Минпросвещения, учащиеся не должны питаться фастфудом

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева считает, что учащиеся школ не должны питаться фастфудом, также она против вендинговых автоматов в образовательных учреждениях. Такое мнение она высказала в ходе "Делового завтрака" в "Российской газете".

"Я категорически против вендинговых автоматов в школе и всей "сладкой истории" - с печенюшками, чипсами и газировкой. Этому в школе не место. Теперь что касается столовых. Здесь многое зависит от директора школы, от принятой в регионе системы. Практика показывает: если школа готовит сама, обед получается гораздо вкуснее, чем если бы в нее привозили полуготовый продукт и разогревали", - сообщила министр.

По ее словам, Минпросвещения ежегодно проводит мониторинг и опросы родителей по питанию. Так, более 80% школьников охвачены горячим питанием, почти 80% родителей указывают на то, что их детей качество питания в школе устраивает.

Васильева отметила, что зачастую ребенок недоволен питанием из-за отсутствия разнообразия в меню.

"Главная причина тоже нам известна - бывает так, что блюда не достаточно разнообразные. На это жалуются 38,3%. Но активные родители в силах повлиять на эту ситуацию, они действительно могут контролировать школьное меню - через родительские комитеты, через наблюдательный совет, - есть все законные механизмы", - отметила Васильева.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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