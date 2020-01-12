{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России изменят структуру оплаты труда учителей

Глава Минпросвещения Ольга Васильева также рассказала о работе над поправками в закон "Об образовании в РФ", которые должны законодательно закрепить правило "четыре документа для учителя"
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

"Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки <...> Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты, - отметила министр. - Благодаря [вице-премьеру РФ] Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне".

Васильева также рассказала о работе над поправками в закон "Об образовании в РФ". По ее словам, они должны законодательно закрепить правило "четыре документа для учителя", в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.

"Любые другие бумаги - о субботниках, прививках, партах и тому подобное - не должны быть заботой учителя", - подчеркнула Васильева.

"Кроме того, немного облегчить жизнь педагогам должны новые школьные стандарты (ФГОС). По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30%", - добавила министр. Она уточнила, что работа над обновленными федеральными государственными образовательными стандартами велась более полутора лет, в январе ее планируют закончить.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
Реклама на ТАСС
Васильева выступает против вендинговых автоматов в образовательных учреждениях
По мнению главы Минпросвещения, учащиеся не должны питаться фастфудом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС