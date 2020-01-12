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СК продолжит активно привлекать к уголовной ответственности воров в законе

Зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов отметил, что новые нормы позволяют привлекать к уголовной ответственности за сам факт лидерства в преступной иерархии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Следствие продолжит активную работу по привлечению к ответственности воров в законе и криминальных авторитетов. Об этом сообщил зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

Он отметил, что новые нормы (ст. 210.1 УК РФ) в отличие от старых позволяют привлекать к уголовной ответственности за сам факт лидерства в преступной иерархии. При это ранее было сложно доказать активное участие лидера в деятельности преступного сообщества и благодаря своему положению в преступной иерархии они [воры в законе] часто уходили от ответственности.

"Следственный комитет стал активно применять новеллу на практике, и это вылилось в возбуждение ряда уголовных дел, о которых информировано общество, как полагаю, положительно отреагировавшее на чистку воровских ячеек, являющихся наследием далеких 90-х годов, - рассказал он в интервью газете "Коммерсантъ" накануне дня образования ведомства. - Мы не остановим активность в этом направлении и будем ее наращивать".

Краснов подчеркнул, что законодательная новелла не допускает двойного толкования и речи о дополнительном инструменте давления для следствия здесь не идет. "Все воры в законе и авторитеты слишком хорошо известны и часто сами этого не скрывают, чтобы говорить о том, что под уголовное преследование попадут непричастные", - пояснил замглавы СК.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Таким образом, УК РФ дополнился новой статьей ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Теги
Россия
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