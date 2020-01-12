В СК считают, что каждой школе необходим штатный психолог

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. СК считает необходимым наличие штатного психолога в каждой школе для предотвращения конфликтов. Как сообщил зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов, нормативные изменения также необходимы в сфере охраны школ и колледжей.

"Что касается образовательных учреждений, то для обеспечения их безопасности мы выделяем, как представляется, несколько перспективных направлений. В их числе - развитие служб психологического сопровождения, специалисты которых смогут предотвратить нарастание критических проблем межличностного общения не только в ученической среде, но и на уровне преподавательского состава", - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсантъ" накануне дня образования ведомства.

При этом штатный психолог должен быть в каждой школе. Также Краснов считает целесообразным ввести службы пробации для гуманизации уголовно-правовой политики в отношении несовершеннолетних. По его словам, такие службы уже показали положительные результаты за рубежом. Он отметил, что зачастую подростки идут на преступления из-за недостатка денег. "Поэтому еще одной действенной профилактической мерой могло бы стать создание центров занятости несовершеннолетних, способствующих их трудоустройству", - добавил Краснов.

Кроме того, замглавы СК обратил внимание на недостаточную защищенность учебных заведений. В ведомстве считают, что стандарты в этой сфере не обеспечивают надежную охрану. В этой связи СК предлагает усилить монополию государства в регулировании этого вопроса. Также одной из причин низкого уровня подготовки охранников Краснов назвал недостаточное финансирование.

"Повлиять на ситуацию, по нашему мнению, может изменение нормативной базы, регулирующей частную охранную деятельность, например, путем предъявления особых требований к организациям, оказывающим охранные услуги образовательным учреждениям", - сказал замглавы СК.