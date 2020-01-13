Тест новых беспилотников для слежения за животными провели на "Земле леопарда" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье протестировали новые виды беспилотных летательных аппаратов для мониторинга территории и обитающих на ней диких животных. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба "Земли леопарда".

"Новые испытательные полеты беспилотников Zala концерна "Калашников" прошли на "Земле леопарда". Осмотр территории с воздуха позволил днем и ночью увидеть множество диких животных, помог оценить перспективы использования современной техники в деле сохранения редких дальневосточных леопардов и амурских тигров", - говорится в сообщении.

Специалистам удалось с высоты в 3 километра рассмотреть участки охраняемой территории, запечатлеть копытных животных, составляющих кормовую базу тигров и леопардов. Объективы камеры новых беспилотников позволяют 60 раз увеличить изображение, для определения объектов в ночное время установлен тепловизор. Специалисты также отметили возможности беспилотников работать в непростых условиях гористой местности, снежного покрова в лесах и при изучении территории после лесных пожаров.

Во время экспериментального полета на земле дежурили инспекторы отдела охраны нацпарка, чтобы при необходимости задержать нарушителей. Но посторонних людей техника не зафиксировала.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. По итогам 2018 года, здесь отмечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, здесь же зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.