Роспотребнадзор сообщил, что новых случаев заболевания кори в Якутии не зарегистрировано

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Новых случаев заболевания кори в Якутии не зарегистрировано, сообщил заместитель начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора по Якутии Георгий Игнатьев на планерке мэрии Якутска в понедельник.

"В республике и в городе [Якутске] новых случаев кори не зарегистрировано. По состоянию на утро 13 января общее количество заболевших составило 71 человек, в том числе в городе Якутске - 70 случаев, один случай - в Абыйском районе. Из 71 больного лабораторно подтверждено вирусологической лабораторией Новосибирского регионального центра по надзору за корью и краснухой 63 больных корью", - сказал Игнатьев.

Игнатьев отметил, что 12 января в республику поступило 10 тыс. коревой вакцины дополнительно. Как ранее сообщалось, теперь оперативной задачей стала повторная вакцинация. С 30 декабря прошлого по 10 января текущего года от кори привито 2 тыс. 743 человека, в том числе 350 детей.

Первые случаи кори были отмечены в период с 5 по 12 декабря 2019 года, когда заболели 16 человек. На 29 декабря число заболевших по всей республике достигло 51, 50 из них - в Якутске. При этом 36 человек на тот момент уже выздоровели. Поликлиники Якутска сформировали 52 прививочные бригады для проведения экстренной иммунизации лиц, контактировавших с больными.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний, считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит, в некоторых случаях может привести к смертельному исходу.