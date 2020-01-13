Цифровое оборудование закуплено для больницы в Бурятии благодаря дальневосточной субсидии

УЛАН-УДЭ, 13 января. /ТАСС/. Современное цифровое медицинское оборудование закуплено на 51 млн рублей дальневосточной субсидии для больницы в Заиграевском районе Бурятии - одном из самых крупных районов в республике. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном министерстве здравоохранения.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). После этого власти Бурятии подготовили план развития центров экономического роста в республике, он был одобрен правительством РФ. В план, реализация которого намечена на 2019-2021 годы, вошло порядка 100 мероприятий на общую сумму 6,7 млрд рублей.

"В центральной больнице Заиграевского района долгожданное и необходимое обновление - на 51 млн рублей закуплено пять единиц цифровой медицинской техники для стационара и поликлиники. Две единицы техники - переносные рентген-аппарат и аппарат УЗИ переданы в больницу Новой Бряни, остальные три установлены в поликлинике районного центра - Заиграево, это маммограф, флюорограф и рентген-аппарат экспертного класса", - сообщили в министерстве.

Медоборудование отличается более высоким классом исследований. "На новом рентген-аппарате уровень исследований намного выше - можно оперативно выявить у пациентов как пневмонию и бронхит, так и провести обследование мочеполовой системы, кишечного тракта, диагностировать переломы и даже выявить онкологию на ранних стадиях, - отметили в Заиграевской центральной районной больнице. - Кроме того, медтехника отвечает и современным требованиям - запись исследования идет не только на специальную пленку, но и в цифровом варианте, это позволяет отправить исследование по интернету в другие медучреждения, а также записать на цифровой носитель".

В 2019 году благодаря единой дальневосточной субсидии в Бурятии закуплено 96 единиц крупного оборудования в 31 медицинскую организацию.