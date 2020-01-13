{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цифровое оборудование закуплено для больницы в Бурятии благодаря дальневосточной субсидии

На 51 млн рублей закупили пять единиц цифровой медицинской техники

УЛАН-УДЭ, 13 января. /ТАСС/. Современное цифровое медицинское оборудование закуплено на 51 млн рублей дальневосточной субсидии для больницы в Заиграевском районе Бурятии - одном из самых крупных районов в республике. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном министерстве здравоохранения.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). После этого власти Бурятии подготовили план развития центров экономического роста в республике, он был одобрен правительством РФ. В план, реализация которого намечена на 2019-2021 годы, вошло порядка 100 мероприятий на общую сумму 6,7 млрд рублей.

"В центральной больнице Заиграевского района долгожданное и необходимое обновление - на 51 млн рублей закуплено пять единиц цифровой медицинской техники для стационара и поликлиники. Две единицы техники - переносные рентген-аппарат и аппарат УЗИ переданы в больницу Новой Бряни, остальные три установлены в поликлинике районного центра - Заиграево, это маммограф, флюорограф и рентген-аппарат экспертного класса", - сообщили в министерстве.

Медоборудование отличается более высоким классом исследований. "На новом рентген-аппарате уровень исследований намного выше - можно оперативно выявить у пациентов как пневмонию и бронхит, так и провести обследование мочеполовой системы, кишечного тракта, диагностировать переломы и даже выявить онкологию на ранних стадиях, - отметили в Заиграевской центральной районной больнице. - Кроме того, медтехника отвечает и современным требованиям - запись исследования идет не только на специальную пленку, но и в цифровом варианте, это позволяет отправить исследование по интернету в другие медучреждения, а также записать на цифровой носитель".

В 2019 году благодаря единой дальневосточной субсидии в Бурятии закуплено 96 единиц крупного оборудования в 31 медицинскую организацию.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Лесные пожары в Австралии
Власти Австралии выделят порядка $35 млн на восстановление природы после пожаров
Половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных, в том числе - коал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС