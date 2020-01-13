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Следователи проверяют сообщения о вспышке инфекции в хабаровском интернате для престарелых

В СМИ сообщается о 10 госпитализированных

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Следствие начало проверку информации о вспышке инфекционного заболевания в интернате для престарелых и инвалидов в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в понедельник.

"В Хабаровском крае проводится проверка по информации, размещенной в СМИ, о заболевании подопечных интерната для престарелых и инвалидов острым гастроэнтеритом", - говорится в сообщении на сайте.

В СМИ сообщается о 10 госпитализированных.

Во время проверки следователи установят точное количество заболевших и источник распространения инфекции. Также будет дана оценка работе руководства интерната на предмет нарушений по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей").

Теги
РоссияХабаровский край
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