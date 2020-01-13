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Испанский путешественник снова приостановил свой заезд от Магадана до Байкала

Хосе Андрес Абьян Пахарес оставил свой велосипед в селе Оймяконского района в Якутии и уехал на попутном транспорте в другое село

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, отправившийся в велосипедный пробег от Магадана до Байкала (граница Иркутской области и Бурятии), оставил свой велосипед в селе Оймяконского района в Якутии и уехал на попутном транспорте в другое село, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Оймяконского района в понедельник.

"Сегодня утром нам сообщили, что он прибыл в Кюбеме (поселок примерно в 180 км от административного центра Оймяконского района Усть-Нера, откуда выехал 9 января - прим. ТАСС), потом велосипед он оставил и уехал на попутном транспорте в другие села", - сказали в ЕДДС. Как уточнили в ведомстве, путешественник не выходит на связь, несмотря на наличие телефона, в результате сотрудники вынуждены наводить справки у водителей и жителей, видевших испанца.

В декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы оттуда совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу, после выздоровления он уехал домой в Мадрид.

В конце декабря 2019 года Хосе Пахарес вернулся в Магадан, чтобы совершить повторный заезд. Свое путешествие испанец начал 27 декабря. Будучи в Якутии, он на несколько дней останавливался в поселке Усть-Нера из-за поломки велосипеда и продолжил заезд 9 января.

Несмотря на прошлогоднее обморожение руки, испанец решил, что в этом году снова будет ночевать на улице. С собой он взял теплый спальный мешок и палатку. Путешественник планирует к 20 марта добраться до пункта назначения. Для этого он намерен ежедневно преодолевать около 40 км маршрута. Всего ему придется преодолеть более 5 тыс. км.

По данным ЕДДС Оймяконского района, на всей территории установились 50-градусные морозы.

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