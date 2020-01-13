Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год

ТАСС, 13 января. Музеи, концертные залы, катки и библиотеки подготовили специальные мероприятия в честь старого Нового года, который отмечается в России в ночь на 14 января. Выступления артистов, карнавалы, спектакли, сказки, катки, мастер-классы и сотни других мероприятий ждут россиян.

Новый год по юлианскому календарю наступает в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился в связи с изменением летоисчисления. В 1918 году в России "поменяли" календарь - ранее страна жила именно по юлианскому календарю. Однако Европа жила по нынешнему, григорианскому, и это создавало неудобства. Первый календарь был создан в Римской империи и основывался на древнеегипетской астрономии, а григорианский календарь создали в XVI веке с учетом новых знаний об устройстве вселенной. Разница между двумя системами исчисления составляет 13 дней.

Многие московские учреждения культуры подготовили особые мероприятия в честь праздника. В пресс-службе Государственного Исторического музея ТАСС напомнили, что москвичи и гости столицы могут посетить выставку "Час потехи", посвященную праздникам, потехам и массовым гуляниям в России XVII - начала XX века. Около 400 экспонатов рассказывают о традиционных развлечениях - балаганах, кулачных боях и катаниях с гор, а также о новых, появлявшихся с изменением жизненного уклада империи, - фейерверках, променадах, цирках, кинематографе. Посетители смогут и сами поучаствовать в традиционных русских потехах.

В Московском Международном доме музыки в канун старого Нового года традиционно пройдет концерт "Терем-квартета". "Знаменитая четверка из северной столицы как никто другой умеет создать праздничное настроение. "Две домры, баян и контрабас" уже давно покорили весь мир, став одним из символов русской культуры. Страстное, упоительное, завораживающе живое искусство "Терем-квартета", полное сумасшедшего драйва, обладает невероятно мощным позитивным зарядом", - отметили в пресс-службе. Квартет исполнит самые разнообразные композиции - от классических шлягеров Баха, Бетховена и Чайковского до хитов киномузыки, от танго Пьяццоллы до цыганского джаза.

В молодежном историко-культурном центре "Особняк Носова" пройдет концертная программа "Наш старый Новый год!" Культурный центр "Москвич" приглашает ветеранов на танцевально-развлекательный вечер, посвященный старому Новому году. В его рамках духовой оркестр "Ретро" исполнит для гостей вальсы, фокстроты и современную музыку.

Также продлить новогоднее настроение можно на фестивале "Путешествие в Рождество". Более 50 площадок продолжат работать до 31 января включительно. Гостей ждут катки, керлинг, танцевальные флешмобы, мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, выступления творческих коллективов и многое другое.

Погружение в прошлое

В российских регионах в старый Новый год напоминают о местных традициях, показывают гостям праздников старые новогодние открытки и игрушки, рассказывают сказки.

Северный русский народный хор покажет в Архангельске представление для детей "Царевна на жемчужине" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Это необычное прочтение знакомой истории с народными песнями и хороводами. "Среди невест царского сына - и африканская княжна, и ненецкая принцесса с тысячей оленей; участники сказочного действа танцуют танго, а царь с царицей - даже пинежские народные танцы", - рассказали ТАСС в пресс-службе хора. Затем хор покажет сказку на гастролях в районах области.

В Калининградской области на Куршской косе праздник старого Нового года посвятили эпосу, сказкам и преданиям народов Балтийского региона, с которыми в разное время - от викингов до рыцарей Тевтонского ордена - была связана ее история, рассказали ТАСС в пресс-службе национального парка.

Куршская коса собрала эпос коренных жителей этих мест - куршей, а также немецкие, литовские, польские, русские народные сказки. На территории визит-центра национального парка расположен целый музей русских суеверий, где собрана единственная в России коллекция вырезанных из дерева фигур 70 домовых и леших. Под старый Новый год здесь решили вспомнить сказки Гофмана, братьев Гримм, Дедов Морозов разных стран и приготовили настоящий средневековый обед в "Рыцарском зале". Каждый смог загадать желание и привязать ниточки "на счастье" у Музея Русских суеверий.

В Печорском районе Псковской области в канун старого Нового года гостей принимает и единственный в России государственный музей малочисленного финно-угорского народа сето, расположенный почти на границе с Евросоюзом. С конца зимы для туристов в музее-усадьбе сето в деревне Сигово, проводят интерактивную программу "Зима в Королевстве Сетомаа", сообщила ТАСС заведующая музеем Малле Богачева. По ее словам, познакомиться с бытом и обычаями уникального народа приезжают туристы со всей страны и из разных уголков мира. Для всех желающих сотрудники музея, коренные сето, проводят экскурсии, мастер-классы и показывают сценки по мотивам народных поверий и угощают гостей булочками с корицей.

"Как только туристы заходят, я их приветствую на сетосском языке, потом проводим вокруг елки хоровод, приветствуем ее. Затем идем в баню, там в окне огонек, а в бане старая бабушка гадает на травах. Нужно пучок травы вытащить, и бабушка расскажет, что вы себе выбрали. Затем показываем сценку про мельника, все от нее в восторге", - рассказала собеседница агентства.

Зимние карнавалы

В селе Лоскутово под Томском местный Дом культуры планирует провести реконструкцию праздника "Васильев вечер", который раньше отмечался 31 декабря (по новому стилю он выпадает на 13 января). Так, дети, родители и преподаватели вечером в понедельник соберутся сначала на концерт в ДК, а затем нарядятся в народные костюмы, костюмы животных и пойдут колядовать - петь святочные народные песни и "желать счастья" жителям деревни.

"Планируем обойти не менее пяти домов - у нас в селе многоэтажные дома. Мы договариваемся с людьми, а там уже люди пекут пироги и готовят конфеты тем, кто сулит их дому счастье. Будем петь песни - некоторые из них появились в XI веке. Реконструкция в том и заключается, что это - старые русские песни, а мы их пытаемся восстановить и направить в народ", - рассказала ТАСС один из режиссеров праздника Ольга Комарова.

В регионах, где позволяет погода, праздники устраивают на катках. В Нарьян-Маре вечером 13 января пройдет бал-маскарад на льду, причем коньки напрокат на ледовой арене детско-юношеского центра "Лидер" можно будет взять бесплатно. Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, а танцевать участники бала будут под живую музыку, в том числе под джазовые мелодии.

Ледовый бал-маскарад в преддверии старого Нового года устроили в Иркутске. На городском катке на острове Конном всех желающих пригласили выйти на лед в маскарадном костюме, организовали танцевальный флешмоб, конкурс на лучший костюм и другие развлечения. Бал-маскарад на льду накануне старого Нового года проводится в Иркутске третий год и набирает популярность среди горожан, которые охотно выходят на каток в костюмах сказочных героев.

Советский и современный праздник

Жителей и гостей Петербурга ждут в музее "Старый Новый Год" на Садовой улице в историческом центре города, где собрана огромная коллекция новогодних украшений и открыток дореволюционного и советского периодов. "Сейчас из новых [экспонатов] - довоенные [игрушки], которые были между революцией и войной", - рассказала ТАСС представитель музея. Посетители также смогут изучить плакаты и открытки, изданные с 1930-х годов, "знаки кружечных сборов", получивших распространение в годы Первой мировой войны и выдававшихся участникам благотворительных акций, и многое другое.

В Екатеринбурге встретят старый Новый год традиционным фестивалем "Старый Новый Рок", который пройдет в ночь на 14 января. Ровно в полночь зрители вместе с участниками и хедлайнерами фестиваля - группами "Чайф" и "ТОП" - исполнят культовую для Свердловского рока песню Егора Белкина на стихи Ильи Кормильцева "Соня любит только Петю". Она формально не является новогодней, но традиционно символизирует начало старого Нового года для всех собравшихся на фестиваль.

"Песня звучит в полночь как символ музыки, "Старого Нового Рока", старого Нового года", - рассказала ТАСС координатор фестиваля Любовь Бондаренко.

Двадцатый "Старый Новый Рок" пройдет в Ельцин-Центре. Он соберет около 40 исполнителей и познакомит зрителей с новыми именами, а также порадует выступлениями тех, кто уже давно смог о себе заявить. Как и в прошлом году, группы будут выступать на нескольких площадках.