В соцучреждениях Хабаровского края после вспышки заболевания в интернате ввели карантин

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Карантин ввели во всех учреждениях социального обслуживания в Хабаровском крае после вспышки инфекционного заболевания в интернате для престарелых и инвалидов в Солнечном районе. Об этом сообщила журналистам в понедельник министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Следствие в Хабаровске начало проверку сообщений СМИ о госпитализации десяти подопечных интерната с диагнозом острый гастроэнтерит.

"Карантин введен во всех социальных учреждениях", - сказала Петухова.

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края ТАСС уточнили, что речь идет об учреждениях социального обслуживания населения. Карантин введен для профилактики, поскольку, если источником заражения являлись поставленные продукты, они могли попасть и в другие учреждения - один поставщик может обслуживать сразу несколько учреждений.

Петухова сообщила журналистам, что в Солнечном доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 70 человек. Госпитализированы, по ее словам, десять человек. Самочувствие у всех нормальное. Первые симптомы заболевания были выявлены 9 января. В учреждении был введен карантин, масочный режим. Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько сообщил журналистам, что новых заболевших нет.

"Проводится служебная проверка, по итогам после выявления источника заболевания будут приняты организационные меры. В учреждениях социального обслуживания мы изменили формат работы, стали они более открытыми - подопечные посещают общественные места, магазины, кинотеатры, дома культуры, волонтеры приходят", - сказала Петухова.