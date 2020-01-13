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Минтранс прорабатывает продажу льготных билетов онлайн через Единую систему соцобеспечения

Замглавы ведомства Александр Юрчик отметил, что крупнейшие авиаперевозчики должны будут проверить наличие в ЕГИССО всей необходимой информации к 30 апреля 2020 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минтранс при участии Пенсионного фонда России (ПФР) и крупнейших авиаперевозчиков прорабатывает вопрос о продаже через интернет льготных авиабилетов с верификацией граждан через Единую систему соцобеспечения. Об этом сообщил замглавы Минтранса Александр Юрчик в ответ на запрос первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

По его словам, в декабре состоялось совещание по вопросу организации онлайн-продаж субсидируемых перевозок льготным категориям граждан в рамках, на котором присутствовали в том числе представители ПФР, Минтруда, Росавиации, "Аэрофлота", авиакомпании "Сибирь", Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта и Общероссийского объединения пассажиров. "В ходе совещания Пенсионным фондом России предложено проработать вопрос подтверждения отнесения пассажира к льготной категории граждан при бронировании авиационной пассажирской перевозки с применением Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)", - говорится в письме Юрчика.

Он отметил, что ПФР уже участвует в подобном пилотном проекте по продаже льготных железнодорожных билетов. "По результатам пилотного проекта возможно рассмотрение вопроса о дальнейшем расширении применения найденного решения на другие виды транспорта", - отмечается в документе.

К 30 апреля текущего года все участники должны будут проверить наличие в ЕГИССО всей необходимой информации о льготной категории граждан, требуемой для подтверждения при бронировании авиабилетов. Также им поручено "проработать с операторами систем бронирования билетов и ПФР вопрос о способах подключения используемых систем бронирования и продажи авиабилетов к ЕГИССО", указано в письме.

Ранее в адрес Центра поддержки гражданских инициатив (проект сторонников партии "Единая Россия"), координатором которого является Боярский, поступило обращение Общероссийского объединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг субсидирования покупки авиабилетов. Так, продажа билетов гражданам, имеющим право на приобретение их по специальному тарифу, происходит в порядке живой очереди через кассы, при этом, например, в регионах Дальневосточного федерального округа этот процесс может затягиваться до 30 часов. Более того, жители многих субъектов РФ не имеют возможности воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний, реализующих субсидируемые авиабилеты, указывал парламентарий.

Теги
РоссияБоярский, Сергей Михайлович
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