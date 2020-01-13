Подписавшая мировое соглашение с мэром Урюпинска редактор газеты вернулась к работе

ВОЛГОГРАД, 13 января. /ТАСС/. Уволенная в декабре прошлого года главный редактор газеты "Урюпинская правда" Ольга Шушлебина, заключившая в пятницу мировое соглашение с мэром Урюпинска Юрием Хорошеньковым, в понедельник вернулась на работу и приступила к исполнению своих обязанностей в прежней должности.

"Сегодня я уже вышла на работу, поздравила журналистов с Днем печати. В пятницу, 17 января, судья должен будет утвердить наше мировое соглашение с главой администрации города и прекратить судебное следствие по делу", - сказала ТАСС Шушлебина. Главный редактор отметила, что сама она настроена на работу и "уверена, что руководство города нацелено на конструктивное сотрудничество и диалог".