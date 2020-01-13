Подписавшая мировое соглашение с мэром Урюпинска редактор газеты вернулась к работе

ВОЛГОГРАД, 13 января. /ТАСС/. Уволенная в декабре прошлого года главный редактор газеты "Урюпинская правда" Ольга Шушлебина, заключившая в пятницу мировое соглашение с мэром Урюпинска Юрием Хорошеньковым, в понедельник вернулась на работу и приступила к исполнению своих обязанностей в прежней должности.
"Сегодня я уже вышла на работу, поздравила журналистов с Днем печати. В пятницу, 17 января, судья должен будет утвердить наше мировое соглашение с главой администрации города и прекратить судебное следствие по делу", - сказала ТАСС Шушлебина. Главный редактор отметила, что сама она настроена на работу и "уверена, что руководство города нацелено на конструктивное сотрудничество и диалог".
Ранее "Российская газета" опубликовала материал о том, что глава администрации уволил главного редактора "Урюпинской правды" за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. В пятницу, 10 января, в Урюпинском городском суде состоялось предварительное заседание по иску Шушлебиной к Хорошенькову о восстановлении на работе, судебное заседание по делу назначено на 17 января.
10 января председатель областного отделения общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Вячеслав Черепахин сообщил, что региональное отделение Союза журналистов России будет и в дальнейшем внимательно следить за всеми случаями нарушений прав журналистов и при необходимости оказывать им содействие. По его словам, между Волгоградским отделением Союза журналистов России и администрацией Волгоградской области достигнута договоренность о консультационной поддержке глав районных администраций в работе со СМИ.