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Названы самые популярные автобусные направления у россиян в 2019 году

Россияне чаще всего путешествовали на автобусах в Москву, Санкт-Петербург и Хельсинки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Самыми популярными направлениями для путешествий на автобусе для россиян в 2019 году стали Москва, Санкт-Петербург и Хельсинки, при этом средний чек на покупку билета снизился за год на 12%, следует из данных, представленных сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

"В 2019 году россияне чаще всего ездили на автобусе в Москву, Санкт-Петербург и Хельсинки, - отмечается в сообщении. - Средний чек за год уменьшился: если в 2018-м средняя стоимость билета на автобус составляла 1 895 рублей, то в 2019-м пассажиры тратили в среднем 1 667 рублей".

По данным сервиса, чаще всего россияне отправлялись в путешествие из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом из столицы больше всего поездок было совершено в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Астрахань и Белгород. Кроме того, много билетов было куплено из перечисленных городов в Москву.

"Вероятно, пассажиры возвращались обратно", - пояснили представители сервиса.

Что касается Санкт-Петербурга, то на автобусах чаще всего путешествовали в Москву, Хельсинки и Таллин. Также среди популярных зарубежных городов оказался Минск, куда чаще всего ездили из столицы.

Теги
Россия
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