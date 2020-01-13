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В Астраханской области вышедший на пути верблюд задержал поезд

Инцидент произошел 5 января

АСТРАХАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Пассажирский поезд №349 сообщением "Ташкент - Москва" задержался на 44 минуты из-за выбежавшего на железнодорожные пути верблюда, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в понедельник.

Ранее в соцсетях появилось видео с бегущим по путям впереди поезда верблюдом, снятое локомотивной бригадой. На кадрах животное неспешно двигается по шпалам, на звуковой сигнал не реагирует. 

"5 января в 15:08 мск на перегоне Кигаш - Разъезд №2 Астраханского региона ПривЖД произошла задержка пассажирского поезда N349 сообщением "Ташкент - Москва" из-за выхода на железнодорожный путь верблюда. Животное двигалось в том же направлении, что и пассажирский поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и был вынужден замедлить скорость движения, в результате чего поезд прибыл с задержкой 44 минуты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на график движения других поездов инцидент не повлиял.

В сообщении также отмечается, что Приволжская железная дорога выражает обеспокоенность из-за участившихся в Астраханской области выходов диких и домашних животных на железнодорожные пути, так как каждый случай несет потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад.

Теги
УзбекистанРоссияАстраханская область
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