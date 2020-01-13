Комитет Госдумы рекомендовал доработать законопроект о блокировке пользователей e-mail

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Внесенный группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации в нынешней версии необоснованно затрагивает всех организаторов информационных сервисов, документ нуждается в доработке. Об этом говорится в опубликованном в думской электронной базе заключении комитета-соисполнителя по госстроительству и законодательству.

В заключении отмечается, что законопроектом предлагается "распространить требования к организаторам сервиса обмена мгновенными сообщениями, когда информация передается исключительно между пользователями сервиса без возможности организации общего доступа, на всех организаторов распространения информации в сети Интернет". В пояснительной записке указано, что предполагается ввести дополнительные требования только к организаторам сервисов электронной почты, но "предлагаемые к принятию изменения будут иметь более широкие последствия".

В комитете считают, что под предложенные нормы "попадут все организаторы всех сервисов в сети Интернет: мессенджеры, электронная почта, социальные сети, сетевые игры, сайты, ленд-страницы, магазины, сообщества, чаты, поскольку все эти сервисы предоставляют своим пользователям возможность обмена сообщениями как индивидуально, так и публично в общедоступной форме". "Таким образом, законопроект необоснованно расширяет действие указанных требований, распространяя их на всех организаторов информационных сервисов, что может значительно увеличить расходы на содержание программного обеспечения, технологическую поддержку для обеспечения возможности проверять содержимое всех сообщений в сети Интернет и давать оценку правомерности отправляемых пользователями сообщений, что приведет к массовому неисполнению требований закона", - сказано в заключении.

В комитете также заметили, что "предлагаемые меры по снижению уровня ложного информирования посредством сервиса электронной почты не представляются эффективными" в связи с тем, что уже действующие требования по блокировке пользователей многими мессенджерами не исполняется. "Кроме того, блокирование переписки конкретного пользователя не лишает его возможности тут же создать новый аккаунт и продолжить переписку", - добавили в комитете по госстроительству.

"В связи с вышеизложенным комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству отмечает, что представленный законопроект требует существенной доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в документе.

Одним из авторов инициативы вступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Законопроектом предлагается в течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи пользователем электронных сообщений с запрещенной в РФ информацией, а также с информацией, распространяемой с нарушением законодательства РФ, ограничить для пользователя сервисом возможность передачи сообщений.