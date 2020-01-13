В Хабаровске людей в трудной жизненной ситуации начали учить пекарскому делу

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Обучение пекарскому ремеслу людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, началось в Хабаровске. Общественная организация "Милосердие" открыла учебную пекарню на средства президентского гранта, рассказали ТАСС в организации.

Хабаровская краевая общественная организация "Милосердие" стала одним из победителей второго конкурса президентских грантов 2019 года с проектом "Был бы хлеб, а у хлеба люди будут".

"Сегодня начинает работать пекарь, который будет обучать людей своему ремеслу. На первом этапе обучение пройдут шесть человек, затем еще шесть. Люди проявляют большой интерес к этой возможности получить новую профессию и снова начать зарабатывать на жизнь. Профессия в городе востребованная, заработок нормальный", - сказал председатель организации Константин Ветренко. Участники проекта - это подопечные организации, среди которых люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, потерявшие работу, женщины с детьми, попавшие в кризисные центры, бездомные.

Людям, жизнь которых по тем или иным причинам не складывается, важно дать возможность начать все сначала, получив полезную, отметила помощник председателя организации Марина Потурай.

Учебная пекарня открылась в помещениях центра помощи "Милосердия". В здании сделали ремонт, оборудовав всем необходимым для небольшой пекарни - тестомесом, мукопросеивателем, печами, весами и другим. На реализацию проекта, который рассчитан на полгода, направлено более 1,5 млн рублей гранта при софинансировании в размере 682 тыс. рублей.

Обучение предполагает академические и практические занятия. "Люди положительно отозвались об этой инициативе, все не без дела сидеть. К тому же у них появится шанс наладить жизнь, найти работу. Несколько организаций питания, с которыми мы сотрудничаем, могут взять на работу новых работников", - рассказала Потурай.

Во время обучения и после, когда пекарня начнет работать в постоянном режиме, весь хлеб планируют отдавать бездомным. "Милосердие" организует раздачу горячих обедов для нуждающихся, а также ночлег с питанием в одном из своих центров социальной адаптации.

Потурай рассказала, что летом планируется провести благотворительный фестиваль, к участию в котором будут привлекаться организации общепита и жители города. Фестиваль станет "ярмаркой вакансий" для участников обучения, тогда же наградят лучших из прошедших обучение.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор