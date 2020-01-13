{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровске людей в трудной жизненной ситуации начали учить пекарскому делу

Весь хлеб планируют отдавать бездомным
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Обучение пекарскому ремеслу людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, началось в Хабаровске. Общественная организация "Милосердие" открыла учебную пекарню на средства президентского гранта, рассказали ТАСС в организации.

Хабаровская краевая общественная организация "Милосердие" стала одним из победителей второго конкурса президентских грантов 2019 года с проектом "Был бы хлеб, а у хлеба люди будут".

"Сегодня начинает работать пекарь, который будет обучать людей своему ремеслу. На первом этапе обучение пройдут шесть человек, затем еще шесть. Люди проявляют большой интерес к этой возможности получить новую профессию и снова начать зарабатывать на жизнь. Профессия в городе востребованная, заработок нормальный", - сказал председатель организации Константин Ветренко. Участники проекта - это подопечные организации, среди которых люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, потерявшие работу, женщины с детьми, попавшие в кризисные центры, бездомные.

Людям, жизнь которых по тем или иным причинам не складывается, важно дать возможность начать все сначала, получив полезную, отметила помощник председателя организации Марина Потурай.

Учебная пекарня открылась в помещениях центра помощи "Милосердия". В здании сделали ремонт, оборудовав всем необходимым для небольшой пекарни - тестомесом, мукопросеивателем, печами, весами и другим. На реализацию проекта, который рассчитан на полгода, направлено более 1,5 млн рублей гранта при софинансировании в размере 682 тыс. рублей.

Обучение предполагает академические и практические занятия. "Люди положительно отозвались об этой инициативе, все не без дела сидеть. К тому же у них появится шанс наладить жизнь, найти работу. Несколько организаций питания, с которыми мы сотрудничаем, могут взять на работу новых работников", - рассказала Потурай.

Во время обучения и после, когда пекарня начнет работать в постоянном режиме, весь хлеб планируют отдавать бездомным. "Милосердие" организует раздачу горячих обедов для нуждающихся, а также ночлег с питанием в одном из своих центров социальной адаптации.

Потурай рассказала, что летом планируется провести благотворительный фестиваль, к участию в котором будут привлекаться организации общепита и жители города. Фестиваль станет "ярмаркой вакансий" для участников обучения, тогда же наградят лучших из прошедших обучение.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Продажи газет и журналов в России с 2014 года сократились на 45%
По данным Союза предприятий печатной индустрии, наибольшие потери понесли печатные издания в сегментах "компьютерные" и "автомобильные"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС