Опрос: почти треть россиян получили премии по итогам 2019 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Порядка 30% опрошенных россиян получили премии по итогам 2019 года, причём работодатели чаще премировали женщин (33%), чем мужчин (27%). Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованных на сайте сервиса.

"По итогам 2019 года премию получили 30% сотрудников российских компаний. Согласно результатам декабрьского исследования Superjob, рассчитывали на премию 29%", - говорится в результатах.

Отмечается, что среди мужчин порядка 30% ожидали премию, однако получили ее 27%. Женщины, наоборот, ожидали премирования реже - 29%, получили же премии 33% работающих женщин.

Среди мужчин несколько больше тех, кто переоценил свои шансы на получение премии: ожидали премирования 30%, получили премии 27%. Женщины, напротив, были излишне осторожны в своих прогнозах: ожидали премирования 29%, в итоге получили премии 33%. Однако самыми скромными оказались респонденты старше 45 лет, среди них лишь каждый четвертый рассчитывал на дополнительные выплаты, а в результате получили их 30%.

В сравнении с аналогичными исследованиями прошлых лет, премии по итогам года реже всего получали в 2011 году (17%).

Опрос проводился 9-10 января 2020 года по всей территории России среди 1600 респондентов старше 18 лет, имеющих постоянную работу.