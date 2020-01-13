Вывоз мусора в Приморье от компаний-нарушителей передадут малым предприятиям

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Часть заказов на вывоз мусора во Владивостоке и в Приморском крае будет предана малому бизнесу. Об этом в понедельник заявил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Во Владивостоке в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. Как сообщил 4 января ТАСС первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев, это случилось по двум причинам: в новогодние праздники объем мусора оказался в четыре раза больше, чем в обычные дни, кроме того, в конце декабря 2019 года вывозящие мусор компании, которые работали в крупных районах города, без объяснения причин перестали вывозить отходы, и уже к 31 декабря образовались завалы.

"Мы часть их бизнеса передадим тем компаниям, которые на месте находятся, и имеют, может быть, одну машину, но будут обслуживать два-три двора. Механизм перечисления денежных средств сегодня находится у регионального оператора, и расчет за невыполненные работы тоже будет проводить региональный оператор", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что если проштрафившиеся компании продолжат нарушать свои обязательства, они будут полностью отстранены от контрактов на вывоз мусора, что обернется для них финансовыми потерями, в том числе в виде новых штрафов.

По информации регионального оператора, мусорный коллапс во Владивостоке пока не ликвидирован, изыскивается дополнительная техника и водители для вывоза скопившегося мусора. Чтобы стабилизировать ситуацию, оператор уже выделил собственный транспорт. Кроме того, он готовится выставить подрядчикам штрафы, сумма которых уже достигла 6 млн рублей. 10 января пресс-служба правительства Приморья сообщила, что власти дали компаниям неделю на исправление ситуации, после чего договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия в размере 25 млн рублей за каждый район города.

С 1 января 2020 года в Приморье вступил в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей. Изменение системы обращения с бытовыми отходами в Приморье проводится в рамках реализации нацпроекта "Экология".