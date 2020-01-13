В Госдуму внесли законопроект о праве сотрудников ФСИН объявлять предостережение

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн в понедельник внесли на рассмотрение палаты законопроект, который наделяет сотрудников уголовно-исполнительной системы правом объявлять официальное предостережение заключенным. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Законопроект поможет устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий на применение данной меры воздействия в отличие от указанных ведомств не имеют", - приводит пресс-служба слова Пискарева. По его мнению, предостережение - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

"В случае принятия наших поправок сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы смогут объявлять содержащимся в них гражданам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - подчеркнул депутат.

Пискарев уточнил, что "в случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством". Он напомнил, что в прошлом году Госдума предоставила сотрудникам полиции полномочия выносить гражданам предостережение.

"Получив предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или продолжения антиобщественного поведения, многие потенциальные правонарушители, как находящиеся на свободе, так и в местах лишения свободы, могут отказаться от своих намерений. И эту профилактическую меру, чтобы предупредить совершение преступлений, уполномоченные органы должны активно использовать", - заключил Пискарев.