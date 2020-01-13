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Пришедший пьяным на работу омский врач уволился после проверки Минздрава

Мужчина жаловался на низкую зарплату и необходимость завышать в отчетах количество принятых за смену пациентов

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Травматолог омской поликлиники Евгений Батушенко, который в минувшую субботу вышел на работу в нетрезвом состоянии, уволился после проверки областного Министерства здравоохранения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

В субботу омский портал ngs55.ru сообщил, что Батушенко пришел на работу в нетрезвом виде и отказался принимать пациентов. Врач рассказал, что устал от работы, а также что его не устраивают условия труда, в частности, низкая зарплата в 30 тыс. рублей и необходимость "приписывать" пациентов в документах для страховых компаний. Батушенко отстранили от работы и заменили другим врачом. После этого 71-летний мужчина написал заявление на увольнение, но через несколько часов раскаялся в своих действиях и извинился.

"По факту инцидента, произошедшего 11 января в травматологическом пункте городской поликлиники №1, когда дежурный врач-травматолог Евгений Батушенко вышел на работу в нетрезвом состоянии, проведена проверка. По ее результатам администрацией медучреждения врачу был объявлен выговор за нарушение трудовой дисциплины. Сегодня Батушенко уволен по собственному желанию", - сказали в пресс-службе Минздрава.

Представитель министерства отметил, что проверка слов травматолога о необходимости завышать количество пациентов еще продолжается. "На нее потребуется больше времени", - сказал собеседник агентства. 

Теги
РоссияОмская область
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