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Татьяну Лысову назначили первым заместителем главного редактора "Медузы"

Ранее она занимала должность главного редактора газеты "Ведомости"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Татьяна Лысова назначена первым заместителем главного редактора интернет-издания "Медуза" и будет представлять его интересы в России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте издания в понедельник.

"В январе 2020 года первым заместителем главного редактора "Медузы" стала Татьяна Лысова - одна из самых известных журналисток в России, бывший главный редактор газеты и сайта "Ведомости", бывший заместитель главреда службы политической информации агентства "Интерфакс". Лысова также возглавит московское бюро "Медузы", - сказано в сообщении.

Лысова будет управлять московским бюро, которое находится в процессе создания. В него, указано в сообщении, войдут сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований.

"Медуза" - русскоязычное онлайн-СМИ, зарегистрированное в Латвии и созданное бывшим главным редактором интернет-издания Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года.

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