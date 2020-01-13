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Минпросвещения разработает программу по развитию эмоциональных навыков у школьников

Как сообщили в ведомстве, планируется, что апробация программы пройдет в 2020 году в восьми пилотных регионах страны

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено разработать программу по развитию социально-эмоциональных навыков у школьников, ее апробация пройдет в 2020 году в восьми пилотных регионах. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерство совместно с профильными организациями разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Планируется, что в 2020 году в восьми пилотных регионах страны в школах пройдет апробация программы. Такой документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих", - сообщили в пресс-службе. В каких регионах пройдет апробация, в пресс-службе не уточнили.

В пресс-службе также рассказали, что сегодня специалисты Минпросвещения и региональных ведомств ведут работу с директорами школ и колледжей о необходимости выявления и открытого решения проблем, создания условий по разрешению конфликтов среди подростков "на основе психолого-педагогического подхода с учетом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии".

"Важно не просто распознать ребенка с девиантным поведением, но и оказать квалифицированную помощь, поддержать, объяснить педагогам и родителям, как себя вести в ситуациях, когда поведение ребенка выходит из-под контроля", - отметили в министерстве.

Согласно данным министерства, сегодня в российских школах работают более 25 тыс. психологов. Перед регионами поставлена задача повышать количество психологов в школах, а также их квалификацию. Также Минпросвещения направило в субъекты программы повышения квалификации для педагогов-психологов по ключевым вопросам трудностей поведения у детей и подростков.

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