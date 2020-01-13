Синоптики прогнозируют "температурные качели" и порывистый ветер в Центральной России

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют так называемые температурные качели - перепады от ночных морозов до оттепели днем, 13-15 января, на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО). В ночные часы столбики термометров будут опускаться до минус 3-5 градусов, в дневные - подниматься до плюс 2-3 градусов, при этом скорость ветра местами усилится до 14-16 м/с, сообщили ТАСС в понедельник в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По прогнозу гидрометцентров Орловской и Калужской областей, в регионах 13-15 января среднесуточная температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, к вечеру понедельника начнется снег, осадки возможны до среды, ветер усилится до 14 м/с. Во Владимирской, Липецкой, Рязанской областях ветер с порывами до 14-16 м/с прогнозируется 14 января, столбик термометра будет показывать от +2 до минус 3-4 градусов. Ветер такой же силы, но еще больший перепад температуры - с +3 градусов днем до 5 мороза ночью, 14-15 января ожидается в Курской области, отметили в региональном ЦГМС.

Небольшой снег, местами мокрый, во вторник прогнозируется в Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тульской областях, в дневные часы будет около +1, в ночь на 15 января - до минус 2-3 градусов, днем в среду - до +2 +3 градусов. Аналогичные температурные качели возможны в Белгородской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, но осадки маловероятны. "Снег, который выпал в прошедшие выходные, начнет потихоньку таять, поскольку погода установится слабоморозная. Днем столбики будут держать на нулевой отметке, ночью - опускаться до минус 2 градусов", - сказал дежурный синоптик ЦГМС по Тамбовской области, добавив, что в утренние часы возможен туман и гололедица.

По данным сайта Гидрометцентра России, 13 января регионы ЦФО будут находиться под влиянием фронтов североатлантического циклона, 14-15 января погода будет определяться областью повышенного давления, вероятность осадков снизится, возможен туман и гололед, сохранится порывистый ветер, местами до 17 м/с.